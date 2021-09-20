Губерниев раскритиковал качество игры в матче ЦСКА — «Спартак»

Журналист Дмитрий Губерниев поделился эмоциями от матча 8 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным ЦСКА и московским «Спартаком».

«Про ЦСКА и «Спартак». Игра была равна… Вообще грустно смотреть за таким дерби. Ничего особо не умеют ни те, ни другие. А те, кто когда-то умел, или уже сдали, или там совсем беда с мотивацией», — написал Губерниев в Telegram.

ЦСКА победил со счетом 1:0.

Единственный мяч на 81 минуте забил Антон Заболотный.

В турнирной таблице чемпионата России красно-синие занимают седьмое место, набрав 13 оков. «Спартак» располагается на девятой строчке, имея в активе десять баллов.

В следующем туре «Спартак» встретится с «Уфой». Встреча состоится 25 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

ЦСКА проведет поединок против «Нижнего Новгорода». Поединок состоится 27 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.