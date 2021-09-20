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Бояринцев призвал не обвинять Кофрие в поражении «Спартака» от ЦСКА

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев высказался об игре новичка команды бельгийского защитника Максимилиана Кофрие. Он впервые вышел в стартовом составе красно-белых в дерби с ЦСКА, и именно после отскока от него форвард армейцев Антон Заболотный забил единственный мяч в этой игре. Бояринцев призвал не обвинять Кофрие, поскольку в этой ситуации его ошибки не было. Вместе с тем, он отметил, что пока у «Спартака» не было соперника, в игре с которым можно было бы оценивать реальный уровень бельгийца.

«Я не могу сказать, что ЦСКА создал какие-то ситуации, чтобы увидеть уровень Кофрие. На данный момент для меня личность абсолютно непонятная, такой тяжеленький защитник. Не могу сказать, что от него надежность исходит. А то, что он оказался в такой ситуации — такова доля защитника. Первый удар он отбил, а после второго случился неудачный отскок на Заболотного. Обвинять тут Кофрие не стоит. Но в целом, у меня мнение о нем не сложилось. Если в наш чемпионат берут таких защитников, они должны быть уровнем как минимум выше тех, кто есть на данный момент. Может быть, пока рано его оценивать — еще не было игр, где можно было бы увидеть его сильные качества. Уверенно играет на мяче, но ничего сверхъестественного я пока не увидел», — сказал Бояринцев «Газете.Ru».

После победы над «Спартаком» со счетом 1:0 ЦСКА набрал 13 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые с 10-ю баллами идут на девятом месте после восьми туров.

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