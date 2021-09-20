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Зарплата лучшего бомбардира РПЛ в 88 раз меньше, чем у Дзюбы

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РИА Новости

Зарплата форварда «Уфы» Гамида Агаларова составляет примерно 300 тысяч рублей в месяц (33,6 млн рублей или 42 тысячи евро в год, — «Газета.Ru»). Об этом сообщает «РБ Спорт».

В топ-10 лучших бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ) на данный момент это самая низкая зарплата. Занимающий второе место нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов, по неофициальной информации, получает около €3 млн в год (в 71 раз больше), а лидер петербургского «Зенита» и экс-капитан сборной России Артем Дзюба зарабатывает в 88 раз больше игрока «Уфы» – порядка €3,7 млн в год.

21-летний форвард команды из столицы Башкирии забил восемь мячей в восьми матчах и лидирует в гонке бомбардиров РПЛ. Портал Transfermarkt оценивает российского нападающего в €1,2 млн.

В последнем матче первенства страны против «Химок» Агаларов оформил дубль и принес своей команде победу со счетом 3:2.

Ранее Андрей Аршавин оценил шансы Гамида Агаларова попасть в сборную России

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Футбол. Чемпионат России
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