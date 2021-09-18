Чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле рассказал о своем состоянии после перевода в отделение интенсивной терапии.

«Друзья, все идет хорошо. Я продолжаю улыбаться каждый день. Спасибо за всю любовь, которую получаю от вас», — написал бразилец в Instagram.

Напомним, 80-летний ветеран попал в больницу 30 августа. 6 сентября он перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 13 сентября бразильца перевели в обычную палату, однако спустя день он снова оказался в реанимацию.

Ранее сообщалось, что Пеле покинул отделение интенсивной терапии после операции по удалению опухоли.

Пеле является лучшим игроком 20-го века по версии футбольной комиссии Международной федерации футбола (ФИФА). За свою карьеру он забил 1289 мячей в 1363 матчах. В 1999 году Международный олимпийский комитет (МОК) назвал Пеле величайшим спортсменом столетия, несмотря на то, что он никогда не выступал на Олимпийских играх.