Экс-тренер «МЮ» Фергюсон: не мог представить Роналду в форме «Сити»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поделился мнением о дебютном матче португальского форварда Криштиану Роналду после возвращения в Англию.

«Взволнован не меньше других. С замиранием сердца ждал его дебюта. Знаменательный день для всех поклонников команды.

Многие поучаствовали в возвращении Роналду. И я тоже сделал свой вклад, поскольку не мог представить его в «Манчестер Сити». По этой причине мы пошли на определенные шаги, чтобы сделать его возвращение на «Олд Траффорд» возможным», — цитирует специалиста Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Роналду оформил дубль в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ньюкасл Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным победителем чемпионата Англии и обладателем Кубка чемпионов.