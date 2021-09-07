Акинфеев объяснил свою ошибку в матче ЧМ-2014 с Южной Кореей

Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев рассказал, почему совершил результативную ошибку в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2014 года против команды Южной Кореи.

«У меня ответ есть. Наверное, я где-то перегорел. Та игра была спокойная, но внутренне волнение, но... какой-то мандраж внутренний был. И он присутствовал всю игру. Не могу это объяснить», — сказал Акинфеев в интервью на телеканале «Россия 24».

Встреча между сборными России и Южной Кореи прошла 18 июня 2014 года. На 68-й минуте Акинфеев не смог зафиксировать мяч в руках, после чего снаряд залетел в ворота. Матч завершился со счетом 1:1.

На чемпионате мира в Бразилии сборная России заняла третье место в своей группе и не смогла пройти в плей-офф турнира.

Акинфеев дебютировал в составе сборной России в 2004 году. Он принял участие в 110 матчах, в которых пропустил 95 мячей. Вместе с национальной командой он стал обладателем бронзы чемпионата Европы 2008 года, который прошел в Австрии и Швейцарии.

После домашнего чемпионата мира 2018 года голкипер объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Ранее Акинфеев объяснил отказ от возвращения в сборную России.