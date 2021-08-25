Российские гимнасты на чемпионатах мира выступят под флагами национальных федераций

Спортсмены сборных России по спортивной и художественной гимнастике выступят на предстоящих чемпионатах мира под флагами национальной федерации. Об этом сообщает ТАСС.

«На чемпионатах мира по спортивной и художественной гимнастике российские спортсмены выступят под флагом с логотипом федерации на белом фоне. Гимном будет фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского», — говорится в сообщении пресс-службы Международной федерации гимнастики (FIG).

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в японском Китакюсю с 18 по 24 октября, по художественной гимнастике - там же с 27 по 31 октября.

Согласно вердикту Спортивного арбитражного суда (CAS), сборная России лишена возможности выступать под своим флагом и гимном на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Аверина представлена к награде указом президента России Владимира Путина от 24 августа 2021 года за большой вклад в развитие физической культуры и спорта.