Россиянин Петр Ян подписал контракт на реванш со Стерлингом

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян подписал контракт на реванш с британцем Алджамейном Стерлингом.

«Подписано соглашение о бое на UFC 267. Пора вернуть то, что принадлежит мне. На этот раз никаких игр с моей добычей не будет», — написал Ян в Twitter.

Поединок состоится 30 октября.

Напомним, Стерлинг и Ян встречались 7 марта. Петр Ян был дисквалифицирован из-за использования запрещенного приема на турнире UFC 259. Обладатель титула чемпиона легчайшего веса по ходу четвертого раунда нанес Алджамейну Стерлингу удар коленом в голову, что запрещено правилами американского промоушена. После этого приема бой был досрочно остановлен. Из-за дисквалификации пояс чемпиона UFC перешел от Петра к Стерлингу. Стерлинг утверждал, что сможет вернуться в апреле, но в октагон он так и не вышел.

Ранее российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян бросил вызов рэперу Джигану.