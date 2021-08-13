«Зенит» подписал пятилетний контракт с чемпионом Олимпиады-2020

Петербургский «Зенит» подписал пятилетний контракт с 24-летним атакующим полузащитником Клаудиньо, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Срок соглашения с хавбеком рассчитан до 2026 года. По информации СМИ, сумма трансфера составит €15 млн.

«Зенит» объявил о переходе бразильского футболиста 7 августа 2021 года.

В составе своего предыдущего клуба — «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо провел 117 матчей, в которых забил 32 мяча и сделал 22 голевых передачи. В составе олимпийской сборной Бразилии он сыграл во всех шести матчах турнира и помог команде завоевать золотые медали Олимпийских игр в Токио.

Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется полузащитником «Наполи» Лоренцо Инсинье.

«Наполи» хочет получить за Инсинье 30 млн евро и предпочел бы продать его клубу не из Италии.

Контракт 30-летнего футболиста с «Наполи» истекает в конце сезона 2021/22, и переговоры о его продлении не ведутся.