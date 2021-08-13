Переход Месси не сделал состав «ПСЖ» самым дорогим в мире, французы — вторые

Переход аргентинского форварда Лионеля Месси во французский «ПСЖ» не сделал состав парижского клуба самым дорогим в мире.

Испанское издание Marca на основании данных Transfermarkt.com составило рейтинг самых дорогостоящих составов команд.

Возглавляет список английский «Манчестер Сити», суммарная стоимость игроков которых оценивается в €1,06 млрд. На второй строчке расположился «ПСЖ». Состав парижан оценен в 993,75 миллиона евро. Также в топ-3 попал «Ливерпуль» — 904,50 млн евро.

Топ-10 дорогостоящих составов по версии Transfermarkt.com:

1. «Манчестер Сити» — 1,06 миллиарда евро

2. «ПСЖ» — 993,75 млн

3. «Ливерпуль» — 904,50 млн

4. «Челси» — 896,50 млн

5. «Манчестер Юнайтед» — 858,25 млн

6. «Реал» — 848,50 млн

7. «Бавария» — 818,50 млн

8. «Барселона» — 763,00 млн

9. «Атлетико» — 729,40 млн

10. «Тоттенхэм» — 704,00 млн

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» предложил €20 млн за бразильского защитника донецкого «Шахтера» Додо.