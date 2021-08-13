Американский журналист: мы должны поверить, что Капризов вернется в КХЛ, которая ниже уровнем?

Обозреватель Чип Скоггинс прокомментировал ситуацию с ведением переговоров о подписании нового контракта с нападающем «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова. Ранее стало известно, что Капризов заключил предварительное соглашение с московски ЦСКА.

«НХЛ — лучшая хоккейная лига в мире. Будучи новичком, Капризов показал себя серьезным соперником. Он преуспевал и, казалось, наслаждался сражениями лицом к лицу с лучшими игроками своего вида спорта. Значит, мы должны поверить в то, что он вместо этого хочет играть в лиге ниже уровнем, если не получит всего, о чем просит по контракту?» — приводит слова Скоггинса Star Tribune.

В прошлом сезоне Капризов выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за клуб «Миннесота Уайлд». Российский форвард был выбран американской командой в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 матчах, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он записал себе в актив 3 (2+1) балла в семи встречах. Его соглашение с «Миннесотой» истекло летом 2021 года.

В составе национальной команды России Капризов завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, а также стал бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Словакии.