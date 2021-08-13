«Тоттенхэм» предложил 20 млн евро за защитника украинского клуба

Бразильский защитник донецкого «Шахтера» Додо получил предложение от лондонского «Тоттенхэма». Об этом сообщает Globo Esporte. По информации источника, лондонский клуб готов заплатить за бразильца 20 миллионов евро, но украинский клуб отклонил предложение. Сообщается, что клубы продолжают переговоры между клубами продолжаются. «Шахтер» готов продать игрока за более высокую цену. В этом сезоне 22-летний Додо сыграл в пяти матчах во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.

Бразилец, перешедший в «Шахтер» в 2018 году, ранее выступал за «Коритибу», а также играл в аренде за португальскую «Виторию Гимарайнш». По данным Transfermarkt игрок оценивается в 20 миллионов евро.

В сезоне 2020/21 Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» занял седьмое место, набрав 62 очка, забив 68 мячей и пропустив при этом 45. «Шахтер» в минувшем сезоне занял второе место в чемпионате Украины, закончив чемпионат с 54 очками, при этом забив 54 гола и пропустив 19.

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