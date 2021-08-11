«Спартак» под руководством Витории потерпел четыре поражения в пяти матчах

Московский «Спартак» под руководством Руя Витории потерпел четыре поражения в пяти матчах.

10 августа российский клуб уступил в ответном матче третьего квалификационного раунда турнира лиссабонской «Бенфике» со счетом 0:2. Первая встреча также завершилась победой португальцев — 2:0.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) красно-белые проиграли казанскому «Рубину» (0:1) и «Нижнему Новгороду» (1:2). Единственная победа была одержала во встрече с самарскими «Крыльями Советов» (1:0).

Витория возглавил «Спартак» в мае 2021. Прежде он тренировал «Бенфику». Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Португалии (2015/16, 2016/17). Последним местом работы специалиста стал саудовский клуб «Ан-Наср», который он покинул в декабре 2020 года. Также Витория работал в португальских клубах «Фатиме», «Пасуш де Феррейре» и «Витории» из Гимараэша.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» занял вторую строчку в турнирной таблице, отстав от «Зенита» на восемь очков. Таким образом, красно-белые сыграют в квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА 2021/22.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не побеждает в Лиге чемпионов семь матчей подряд.