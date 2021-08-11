«ПСЖ» показал первый день Месси в Париже

«Пари Сен-Жермен» опубликовал в Instagram видео, в котором показывается, как нападающий Лионель Месси провел первый день во французской столице.

В ролике показано, как бывший футболист «Барселоны» приземляется в Париже, проходит медосмотр, приветствует фанатов команды, проводит встречу с руководством клуба и подписывает контракт.

«ПСЖ» объявил о переходе аргентинца 10 августа. Соглашение с футболистом рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон, а его зарплата составит €35 млн в год. В новом клубе форвард будет выступать под 30-м номером.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с «Барселоной» истек летом 2021 года.

5 августа «Барселона» объявила об уходе Месси из-за из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Ранее зарплату Месси сравнили с доходами ведущих бизнесменов Франции.