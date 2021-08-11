Шведский форвард «Спартака» попросил трехкратное увеличение зарплаты у клуба

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон просит столичный клуб увеличить ему зарплату в три раза, информирует Metaratings.

Сейчас зарплата шведа составляет €1,1-1,5 млн. Ларссон рассчитывает, что после увеличения она будет на уровне €3,3–4,6 млн в год.

Напомним, что действующее трудовое соглашение футболиста сборной Швеции со «Спартаком» рассчитано до 2023 года. Всего за московский клуб игрок провел 65 матчей, в которых забил 25 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Спартак» уступил лиссабонской «Бенфике» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 0:2.

Ларссон провел на поле 81 минуту и получил желтую карточку.

Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд

«Бенфика» — «Спартак» — 2:0

Гол: 1:0 — Мариу, 57: 2:0 — Жиго, 90 (АГ).