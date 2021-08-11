Французская гандболистка об обложке L'Equipe с Месси: а мы не заслуживаем первой полосы?

Гандболистка сборной Франции Клеопатра Дарле раскритиковала известную французскую газету L'Equipe. Редакторы издания поместили на обложку нового номера изображение аргентинца Лионеля Месси.

«История повторяется… А мы не заслуживаем первой полосы?» — написала француженка в Twitter.

Напомним, Клеопатра Дарле в составе сборной Франции по гандболу выиграла золотые медали на Олимпийских играх — 2020 в Токио. В финале турнира француженки нанесли поражение сборной России (30:25).

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» объявил о подписании контракта с форвардом Лионелем Месси.

Сообщалось, что Месси подпишет с парижанами двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон. Его зарплата составит примерно €35 млн в год с учетом бонусов.