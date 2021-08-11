Американская компания заблокировала аукцион с медалью, выставленной Тимановской

Американская компания eBay из-за большого трафика заблокировала аукцион спортсменки Кристины Тимановской из Белоруссии.

Напомним, ранее серебряная медаль Европейских игр 2019 года Тимановской появилась на аукционе eBay.

«9 августа участники аукциона готовы были заплатить за серебряную медаль Тимановской уже более $ 20 тыс. Количество просмотров страницы было огромным! И из-за этого eBay заблокировал аукцион. Сейчас мы ждем ответа от eBay о восстановлении лота», — говорится в Telegram-канале Белорусского фонда спортивной солидарности.

Стартовая цена награды была в размере 365 тыс. рублей. В объявлении отмечается, что вырученные деньги будут направлены в Белорусский фонд спортивной солидарности, который помогает оппозиционным спортсменам.

На летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. 4 августа она прилетела в Польшу.