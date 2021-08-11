Болельщики выкупили эмблему российского клуба за пять миллионов рублей

Общественная организация болельщиков и ветеранов футбольного клуба «Кубань» выкупила эксклюзивное право на владение товарным знаком — цветной эмблемой ФК «Кубань», информирует официальный сайт команды.

Стоимость товарного знака составила 5,4 миллиона рублей и была в полном объеме оплачена со счета общественной организации, также был подписан договор купли-продажи.

За месяц болельщики, ветераны и бывшие игроки клуба собрали чуть менее 4 миллионов рублей. Некоторые из тех болельщиков-меценатов, кто безвозмездно отправил крупные суммы на выкуп герба, также выдали организации беспроцентный займ в размере около 1,5 миллиона рублей.

Напомним, болельщики обанкротившегося ФК «Кубань» в апреле выиграли торги за эмблему клуба.

Монохромная эмблема футбольного клуба «Кубань» была выкуплена за чуть более 1 миллиона рублей.

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