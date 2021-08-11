Бывший тренер юношеской сборной Белоруссии покинул страну

50 летний белорусский специалист Александр Руммо вместе с семьей покинул Белоруссию, информирует Tribuna.com.

Как сообщает интернет-ресурс, наставник сейчас находится на территории Польши.

Осенью 2020 года Руммо подписал письмо против насилия и за честные выборы. После этого специалист покинул пост главного тренера юношеской сборной Белоруссии по хоккею.

Напомним, на летних Олимпийских играх — 2020 белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в НОК Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. 4 августа она прилетела в Польшу.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против Национального олимпийского комитета Белоруссии.