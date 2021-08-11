Диетолог чемпиона Игр-2020 попал под подозрение в распространении допинга

Диетолог Джакомо Спаццини, который работал с чемпионом Олимпийских игр — 2020 в Токио на дистанции 100 метров Ламонтом Марселем Джейкобсом, является объектом широкомасштабного расследования незаконного распространения анаболических стероидов, информирует Insider.

Издание Times в свою очередь подтверждает, что полиция Милана расследует дело профессионального бодибилдера Джакомо Спаццини, который утверждал, что он сыграл решающую роль в сенсационной победе Джейкобса на Играх.

В юридических документах отмечается, что офицеры проверяют утверждения о том, что Спаццини и его неназванный сотрудник получили блокнот с рецептами и печать больничного врача, которые использовались для незаконного приобретения допинговых продуктов, таких как гормоны роста и анаболические стероиды, для себя и других клиентов тренажерных залов.

Агент легкоатлета Джейкобса выступил с заявлением в нескольких СМИ, в котором подтвердил, что его клиент действительно работал со Спаццини, но прекратил их «профессиональные отношения» в марте 2021 года после того, как узнал о расследовании.

Ранее сообщалось, что чемпионы Олимпийских игр — 2020 в Токио Джанмарко Тамбери и Ламонт Марсель Джейкобс обнялись и поцеловались, закрывшись национальным флагом Италии.