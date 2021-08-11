Зарплату Месси сравнили с доходами ведущих бизнесменов Франции

Годовая зарплата аргентинского форварда Лионеля Месси, который заключил контракт с французским «Пари Сен-Жермен», будет выше, чем у ведущих французских бизнесменов, возглавляющих корпорации престижного биржевого списка CAC-40, информирует Les Echos.

По неофициальным данным, годовая зарплата аргентинца в парижском клубе за вычетом налогов составит €35-40 млн. Футболист в среднем будет получать в несколько раз больше, чем глава автопроизводителя Stellantis, в подчинении которого находится 400 тыс. человек, или директор BNP Paribas, крупнейшего банка еврозоны, или глава старейшей в мире корпорации Air Liquide по производству технических газов.

В своем предыдущей команде — «Барселоне», игрок по контракту получал €60 млн. А всего за четыре последних футбольных сезона доходы Месси без вычета налогов составили 555,2 миллиона евро. В эту сумму входят как зарплаты Месси в футбольном клубе, так и платы за рекламное использование его образа, многомиллионные премии за спортивные достижения и различные гонорары.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» объявил о подписании контракта с форвардом Лионелем Месси.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.