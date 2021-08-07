Тест не подтвердил применение допинга волейболисткой из Бразилии, сыгравшей с Россией

Тест на допинг волейболистки сборной Бразилии Тандары Кайшеты во время летних Олимпийских игр — 2020 в Токио дал отрицательный результат, сообщает ТАСС.

«Подкомитет дисциплинарной группы FIVB подчеркнул, что предполагаемые неблагоприятные аналитические данные спортсменки были основаны на тесте, проведенном более чем за две недели до начала олимпийских соревнований по волейболу, и что у нее был отрицательный результат во время Игр», — заявили в Международной Федерации волейбола (FIVB).

Спортсменка была отстранена от матчей олимпийского турнира из-за возможного нарушения антидопинговых правил. Она принимала участие в четвертьфинальной встрече против команды России (3:1).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию предпоследнего дня соревнований.

Ранее сообщалось, что результаты сборной Бразилии на Олимпийских играх — 2020 в Токио остаются в силе, несмотря на положительную допинг-пробу волейболистки Тандары Кайшеты.