Пресс-секретарь Белого дома отреагировала на снятие Байлз с командных соревнований на ОИ

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отреагировала на снятие американки Симоны Байлз с командных соревнований по спортивной гимнастике на Олимпийских играх.

«Выражаю благодарность и поддержку Симоне Байлз, она этого заслуживает. Она все еще остается самой крутой, и нам очень повезло, что мы можем наблюдать за ее выступлениями. Также поздравляю всех участниц команды США, они были крепки, как гвозди», — написала Псаки в Twitter.

Сборная США заняла второе место, набрав 166,096 балла. Победительницами стали гимнастки из России (169,528). Бронзу взяли представительницы Великобритании (164,096).

В составе российской команды выступали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.