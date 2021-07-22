Олимпийский чемпион Тихонов раскритиковал соотечественников за незнание истории

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал информацию о том, что по результатам опроса ВЦИОМ 97% россиян не знают имени ни одного российского спортсмена, который будет выступать Играх в Токио.

«Вы знаете, что самое страшное? Спросите сегодняшнего спортсмена, кто помнит кого-нибудь. Мы забыли свою историю. Задайте вопрос любому молодому человеку: «Кто такой Андрианов, Попенченко, Медведь?». Никто не знает. Вот до чего мы докатились», — передает слова Тихонова «РБ Спорт».

Также Тихонов рассказал о забавном случае, который произошел во время встречи с общественностью в одном из учебном заведении физкультуры.

«Меня спросили, сколько мне лет. Я сделал задумчивую физиономию и сказал: «Вы знаете, я одним из последних видел живым Ленина». Они полезли в телефоны искать. А я говорю: «Не ищите. Он в 1924 году ушел из жизни», — добавил Тихонов.

Ранее президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что история с двумя российскими пловцами, случившаяся накануне Олимпиады-2020, говорит о том, что в России изменилась ситуация с допингом.