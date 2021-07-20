В США уволили тренера, который не давал футболистам пить воду и отказывал в выходных

Аргентинец Габриэль Хайнце отправлен в отставку с поста главного тренера клуба MLS «Атланты Юнайтед» из-за разногласий в построении тренировочного процесса с игроками команды.

«Это было определенно не то решение, которое мы хотели принять на данном этапе нашего сезона, но оно было правильным для клуба Хайнце — талантливый тренер, который, несомненно, увлечен своим ремеслом и футболом. Мы благодарны ему за работу и желаем всего наилучшего в будущем», — говорится на официальном сайте клуба.

Ассоциация игроков MLS подала жалобу в лигу от имени футболистов «Атланты». В письме сообщается о том, что тренре ограничивал количество воды, которую игроки могли пить во время предсезонных тренировок, до такой степени, что врачи клуба были вынуждены вмешаться. Также Хайнце отказался предоставить игрокам гарантированные выходные и потребовал, чтобы они всегда были готовы ответить на звонки или в любой момент явиться на тренировку. Об этом сообщает Fox Sports.

Ранее стало известно, что футболист Английской премьер-лиги (АПЛ) задержан полицией за подозрения в совершении преступлений сексуального характера в отношении детей.