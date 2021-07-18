Хэмилтона наказали за аварию с Ферстаппеном на Гран-при Великобритании

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон получил десятисекундный штраф за аварию с нидерландским гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на Гран-при Великобритании «Формулы-1».

Инцидент с участием спортсменов произошел на первом круге гонки. Представитель Нидерландов пытался отбить атаку Хэмилтона, после чего вошел в поворот по внешнему радиусу. Британец поддел болид соперника, из-за чего машину выкинуло с трассы. Болид на высокой скорости влетел в стену. Гонка была прервана на 40 минут.

Сам пилот считает, что его вины в аварии нет.

«Я был впереди перед поворотом. Мы поравнялись, это была моя траектория. Он повернул в меня, чувак. Я оставил ему место», — сказал британский спортсмен по радио после аварии.

Ферстаппен лидирует после девяти гонок. Он набрал 182 очка. Второе место занимает Хэмилтон, в активе которого 150 баллов.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен был отправлен в больницу после столкновения с Хэмилтоном.