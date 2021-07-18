Экс-футболист сборной России считает, что «Зенит» не показал максимум в игре с «Локомотивом»

Экс футболист сборной России Николай Писарев поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом», передает RT.

Напомним, сине-бело-голубые победили со счетом 3:0.

«В Калининграде разница в готовности действительно бросалась в глаза. Когда Сердар Азмун забил второй мяч, я больше не сомневался в победе петербуржцев. Стало понятно, что они своего не упустят. Команда показала солидный футбол и действовала с запасом. При желании могла добавить еще», — сказал Писарев.

В первом тайме счет открыл Далер Кузяев. На 57-й минуте поединка преимущество своей команды удвоил Сердар Азмун. За восемь минут до финального свистка Александр Ерохин установил окончательный счет на табло.

«Зенит» стал шестикратным обладателем трофея, уступая по этому показателю лишь московскому ЦСКА (7).

Ранее журналист Василий Уткин поделился мнением о вратаре московского «Локомотива» Маринато Гильерме.