news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Смородская раскритиковала руководство «Локомотива» 12:56
Участница Pussy Riot Никульшина покинула Россию 12:42
Хинштейн обжалует домашний арест девушки, сбившей троих детей в Москве 12:33
Минаков заявил, что манера ведения боя у Махачева интереснее, чем у Хабиба 12:28
Хабиб отреагировал на победу Махачева в бою против Мойзеса 12:27
Премьер Британии не будет изолироваться после встречи с инфицированным главой... 12:22
В Госдуме предложили уменьшить господдержку авиакомпаний с импортными самолетами 12:22
В депздраве Москвы сообщили о недопустимости вакцинации в случае опьянения 12:20
Минаков: еще один поединок, и Махачев сможет биться за пояс UFC 12:18
Менеджер Али Абдель-Азиз пожелал Махачеву сломать шею Макгрегору 12:17
Бесплатная ставка 1000 р.

Экс-футболист сборной России считает, что «Зенит» не показал максимум в игре с «Локомотивом»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Антон Денисов/РИА «Новости»

Экс футболист сборной России Николай Писарев поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом», передает RT.

Напомним, сине-бело-голубые победили со счетом 3:0.

«В Калининграде разница в готовности действительно бросалась в глаза. Когда Сердар Азмун забил второй мяч, я больше не сомневался в победе петербуржцев. Стало понятно, что они своего не упустят. Команда показала солидный футбол и действовала с запасом. При желании могла добавить еще», — сказал Писарев.

В первом тайме счет открыл Далер Кузяев. На 57-й минуте поединка преимущество своей команды удвоил Сердар Азмун. За восемь минут до финального свистка Александр Ерохин установил окончательный счет на табло.

«Зенит» стал шестикратным обладателем трофея, уступая по этому показателю лишь московскому ЦСКА (7).

Ранее журналист Василий Уткин поделился мнением о вратаре московского «Локомотива» Маринато Гильерме.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Ставки вверх: у заемщиков осталась неделя на дешевые кредиты
Банковские аналитики прогнозируют рост ключевой ставки до 100 б.п.
Почти половина россиян готова к переходу на сокращенную рабочую неделю
Более трети россиян не поддерживает идею четырехдневной рабочей недели
«Я встретил реальных шизофреников»: как самовыдвиженцы собирают подписи
Сборщики подписей рассказали о своей работе в пандемию коронавируса
В России за сутки выявлено 25 018 случаев коронавируса
Пятый день подряд Крым бьет рекорды по заражению коронавирусом
В России смертность от наркотиков выросла на 60% в период пандемии
Внешний долг России достиг $471,4 млрд
Новости и материалы
Смородская раскритиковала руководство «Локомотива»
Участница Pussy Riot Никульшина покинула Россию
Хинштейн обжалует домашний арест девушки, сбившей троих детей в Москве
Минаков заявил, что манера ведения боя у Махачева интереснее, чем у Хабиба
Хабиб отреагировал на победу Махачева в бою против Мойзеса
Премьер Британии не будет изолироваться после встречи с инфицированным главой Минздрава
В Госдуме предложили уменьшить господдержку авиакомпаний с импортными самолетами
В депздраве Москвы сообщили о недопустимости вакцинации в случае опьянения
Минаков: еще один поединок, и Махачев сможет биться за пояс UFC
Менеджер Али Абдель-Азиз пожелал Махачеву сломать шею Макгрегору
В России в четвертый раз подряд обновился максимум по числу смертей из-за коронавируса
Число пациентов на ИВЛ в Москве снизилось более чем на 20% за две недели
Россиянам рассказали, что может испортить кредитную историю
В Тель-Авиве нашли способ выявлять хозяев, не убирающих за собаками
Вскрытие допинг-проб Б российских гребцов Моргачева и Сорина подтвердило наличие мельдония
Москвичку увезли в больницу после неудачной липосакции
Мясников оценил необходимость прививаться россиянам с антителами
В Калуге во время матча любительских команд произошла потасовка
Все новости
Удачно сел: марсоход указал на загадочный источник метана
Ученые нашли необъяснимый источник метана на Марсе
«Разрыв с Украиной — переломный момент для нашей авиапромышленности»
Владимир Гутенев — о состоянии и перспективах российской авиапромышленности
Эволюция Tetris: как менялась самая известная игра в мире
Как игра от разработчика из СССР стала мировым культурным феноменом
Саакашвили рассказал о предложении главы ЦРУ по захвату Донецка
Экс-президент Грузии вспомнил о вашингтонском плане взятия Донецка
«Событие мирового масштаба»: углеродный рынок Китая создаст трудности российским экспортерам
Китайский экспорт в ЕС может стать привлекательней российского
Богатый и еще богаче: люксовые бренды поднимают цены после пандемии
Премиум-бренды изменили ценовую политику после ослабления антикоронавирусных мер
В Европе могут запретить хиджабы в офисах. А как с этим в России?
Европейские работодатели получили право запрещать сотрудникам носить хиджабы
Наши в Каннах: триумф российского кино на фестивале во Франции
Какие призы Каннского кинофестиваля взяли фильмы российского производства
Погибли двое из троих детей, сбитых на переходе в Москве
После аварии в Солнцево в больнице умер второй ребенок
Сдержать Россию и Китай. Британский генерал раскрыл секретную роль спецназа
В Лондоне рассказали, какую миссию против Москвы и Пекина будут выполнять спецслужбы
Деревянный рубль, затяжка реформ, дефицит. Кудрин назвал причины развала СССР
Кудрин рассказал, какие сценарии обсуждались незадолго до распада Советского Союза
История дедушки гражданских внедорожников
В этот день появился легендарный внедорожник Willys Jeep CJ2A
Чем запомнились звезды в Каннах
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях