В Калуге во время матча любительских команд произошла потасовка

В Калуге во время матча любительских команд «Кристалл» и Purple eagles произошла массовая потасовка.

Голкипер «Кристалла» громко выразил недовольство одним из эпизодов встречи. К вратарю подошли игроки Purple eagles, между игроками произошла словесная перепалка. Один из футболистов ударил стража ворот «Кристалла» по лицу. После этого на поле началась потасовка с участием нескольких футболистов.

Футболист, который позволил себе ударить голкипера, получил красную карточку. Полная запись матча доступна в группе Калужской футбольной лиги во «ВКонтакте».

Ранее итальянский фигурист, участник чемпионатов Европы и мира, трехкратный чемпион своей страны Даниэль Грассль в интервью «Газете.Ru» поделился мнением о поведении британских фанатов во время и после финального матча Евро-2020 между Италией и Англией на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Грассль отметил, что это противоречит спортивной этике. Когда звучит гимн страны, каждый должен вести себя уважительно.