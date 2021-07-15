Ветеран ЦСКА Новиков призвал не принуждать игроков к вакцинации

Вакцинация от коронавируса должна быть личным делом каждого из футболистов московского ЦСКА, уверенность в этом выразил ветеран красно-синих Валерий Новиков. Комментируя информацию о том, что клуб отказался от вакцинации игроков в преддверии нового сезона Российской премьер-лиги, выдающийся в прошлом вратарь подчеркнул, что нельзя принуждать футболистов к этому.

«Это должно оставаться на усмотрение команды и руководства. Как оно решит, так и будет. Руководство определяет политику команды и решает, прививаться игрокам или не прививаться. Так что здесь все вопросы к руководителям. Навязывать вакцинацию не нужно. Хотят люди вакцинироваться — они это делают. Не хотят — значит, не хотят, я не понимаю, в чем здесь проблема. Тем более, они публично озвучили, что никого не будут обязывать вакцинироваться принудительно. Так что игроки должны сами решать», — сказал Новиков «Газете.Ru».

В ЦСКА объявили, что не будут проводить вакцинацию футболистов. При этом, как отмечают эксперты, объективной причины для медотвода от прививок клуб не предоставил. В то же время, вакцинация в РПЛ на данный момент остается добровольной.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов заявил, что после вакцины люди заражаются и умирают.