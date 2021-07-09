Министр спорта России объяснил решение убрать Черчесова

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал решение уволить главного тренера национальной футбольной сборной Станислава Черчесова.

По его мнению, после провала на чемпионате Европы сборной России настала пора что-то менять.

«Наша общая цель — чтобы у России была сильная футбольная команда. Для этого необходимо провести комплексный анализ проблем, накопившихся в российском футболе.

Все мы помним успешное выступление команды на домашнем чемпионате мира 2018 года — тогда вся страна гордилась игрой наших футболистов. Но сейчас очевидно, что настало время для перемен», — заявил чиновник в интервью «СЭ».

Напомним, что 8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался против натурализации иностранных футболистов для интересов национальной сборной России.