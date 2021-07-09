«Зенит» в качестве исключения будет допускать болельщиков на домашние игры

Петербургский «Зенит» получит разрешение допускать болельщиков на домашние игры в Российской премьер-лиге (РПЛ), несмотря на постановление губернатора Александра Беглова о запрете нахождения зрителей на массовых спортивных мероприятиях в городе. Об этом сообщает Eurostavka.

Для этого сине-бело-голубым придется перед каждым матчем согласовывать максимально допустимую квоту фанатов с комитетом по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и Роспотребнадзором.

В пресс-службе действующих чемпионов страны отметили, что пока не располагают официальной информацией о новом порядке согласования зрителей на трибунах «Газпром Арены».

Напомним, что в июне Петербург принял шесть матчей чемпионата Европы — 2020 и не стал отменять традиционный праздник для выпускников средних школ «Алые Паруса».

Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре оценили вероятность введения локдауна в России.