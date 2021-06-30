Шевченко заявил, что украинцы продемонстрировали героизм в матче со Швецией

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко подвел итоги матча 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.

Напомним, Украина победила со счетом 2:1 (овертайм).

«Благодарен всем, кто пришел нас поддержать. Приехала моя семья, дети. Я очень хотел добиться этого результата. Благодарю свою команду за те силы, что они потратили. За тот героизм, что они продемонстрировали», — передает слова Шевченко сайт Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Украинская сборная впервые пробилась в четвертьфинал турнира. За выход в полуфинал желто-синие поспорят с Англией. Встреча состоится 3 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы – 2020. 1/8 финала.

Швеция – Украина – 1:2

Голы: 0:1 — Зинченко (27); 1:1 — Форсберг (43); 1:2 — Довбик (120).