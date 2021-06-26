Футболист ЦСКА стал лучшим по проценту удачных обводок на Евро-2020

Игрок московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич стал лучшим по процентам удачных обводок на групповом этапе Евро-2020.

Хорват все свои попытки обыгрышей закончил удачно. Такой же результат у футболиста сборной Италии Жоржиньо. Замыкает тройку сильнейших Кевин Де Брейне (88,9%).

В матче 1/8 финала чемпионата Европы национальная команда Хорватии сыграет против Испании. Встреча состоится 28 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Напомним, что сборная России на Евро-2020 заняла последнее место в своей группе. Россияне проиграли две игры из трех и забили два мяча, пропустив при этом семь. В стартовой игре против бельгийцев подопечные Станислава Черчесова уступили со счетом 0:3. Во второй игре россиянам удалось обыграть финнов (1:0). В заключительном групповом матче сборная России в Копенгагене потерпела поражение от датчан (1:4).

Ранее Йошко Влашич, отец игрока ЦСКА Николы Влашича, поделился мнением о будущем своего сына.