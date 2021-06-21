Комментатор Генич очень удивится, если Россия не проиграет Дании

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич дал прогноз на матч третьего тура группового этапа Евро-2020 Россия — Дания. По словам экс-футболиста, он очень сильно удивится и порадуется, если российская команда в этом матче не проиграет.

«Я беру просто качество игры, которое команды показали в первых двух матчах. Дания пока самая нефартовая команда на этом чемпионате Европы, потому что создает огромное количество моментов, а на выходе только один забитый мяч. Мой прогноз — победа Дании. Я сильно удивлюсь и очень порадуюсь, если сборная России не проиграет Дании», — цитирует Генича «Рейтинг Букмекеров».

Встреча между сборными России и Дании пройдет 21 июня в Копенгагене на «Паркен Стэдиум». Начало матча в 22.00 по московскому времени.

После поражения от бельгийских футболистов и победы над командой Финляндии сборная России занимает вторую строчку в группе B, имея в своем активе три очка.

Сборная Дании также провела две игры и занимает четвертое место, не набрав ни одного очка.

Евро-2020 стартовал 11 июня и продлится до 11 июля. Матчи проходят в 11 городах континента. Финальная встреча должна состояться на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее сообщалось, что экс-арбитр ФИФА заявил, что в эпизоде с Ахметовым хватило бы желтой карточки.