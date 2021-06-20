Черчесов отказался комментировать слова футболиста Поульсена

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о высказываниях членов команды Дании в преддверии игры против датчан на чемпионате Европы по футболу — 2020.

«Я не слышал слова главного тренера, Шмейхеля и Кьера. Мы на большом турнире, просто так еще ни одна команда на турнир не пробивалась. То, что нас уважают, нормальное явление. Мы тоже всех уважаем. Одни игроки сказали одно, другие – другое. Мы отталкиваемся от своей игры, но и соперника уважаем. У нас было на один день больше для подготовки. Надо грамотно этим воспользоваться. Есть конкретный матч, который надо отыграть на максимуме», — передает слова главного тренера сборной России Sports.ru.

Также Черчесов заявил, что комментировать слова нападающего датчан Поульсена бессмысленно.

Напомним, Поульсен в одном из интервью заявил, что его сборная не заслужит прохода в 1/8 финала Евро, если не обыграет команду такого уровня, как Россия.

Встреча между сборными России и Дании пройдет 21 июня в Копенгагене на «Паркен Стэдиум». Начало матча в 22.00 по московскому времени.

Ранее Александр Мостовой заявил, что тренеры сборной России должны придумать противодействие датчанам на Евро-2020.