Сборная Швейцарии в результативном матче обыграла Турцию на Евро-2020

Сборная Швейцарии одержала победу над турками на групповом этапе чемпионата Европы по футболу — 2020 со счетом 3:1.

Уже на шестой минуте счет в матче открыл швейцарец Сеферович, а 20 минут спустя полузащитник Шакири забил второй мяч швейцарцев. В середине второго Турции удалось отыграть один гол усилиями Кахведжи, но всего через шесть минут тот же Шакири оформил дубль, сделав счет 3:1 в пользу Швейцарии.

Таким образом, сборная Швейцарии заняла третье место в группе А, набрав четыре очка. Швейцарцам за три матча группового этапа удалось забить четыре гола и пропустить пять раз.

Сборная Турции не набрала ни одного очка и расположилась на последнем месте в группе. Турки пропустили восемь голов за три матча, а забить им удалось только один раз.

Евро-2020 стартовал 11 июня и продлится до 11 июля. Матчи проходят в 11 городах континента. Финальная встреча должна состояться на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Чемпионат Европы — 2020. Группа А

Швейцария — Турция — 3:1

Голы: 1:0 — Сеферович, 6; 2:0 — Шакири, 26; 2:1 — Кахведжи, 62; 3:1 — Шакири, 68

Ранее сборные Польши и Испании не выявили победителя в матче второго тура чемпионата Европы — 2020.