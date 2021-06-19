Сорокин заявил, что Дзюба забрал капитанскую повязку, чтобы подарить ребенку

Генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы — 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, зачем капитан российской сборной Артем Дзюба после победы над командой Финляндии (1:0) забрал капитанскую повязку у защитника Георгия Джикии.

«Все абсолютно прозаично. У нас есть программа «Детские улыбки», по которой 480 билетов распространяются между детскими домами, детям с отклонениями, из малообеспеченных семей и так далее. В рамках этой программы капитан каждой команды дарит повязку одному счастливчику из этой группы детей. Артем забрал повязку у Джикии именно для того, чтобы вручить повязку ребенку. Мне странно, что на него накинулись. Может быть, недостаточно объяснили этот момент в прессе. Но здесь Артем не виноват, все было в рамках очень красивой гуманистической программы», – передает слова Сорокина »Матч ТВ».

Ранее Дмитрий Аленичев заявил, что он сторонник Дзюбы в стартовом составе, а не Соболева.