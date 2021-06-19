Гаджиев считает, что недопуск россиян на матч Евро в Копенгагене нельзя оправдать

Тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о решении не допустить российских болельщиков на матч чемпионата Европы — 2020 между сборными России и Данию, который пройдет в Копенгагене.

«Относиться к этому нужно отрицательно. Мы-то пускаем всех. Да, есть какие-то требования и нормы, мы тоже не хотим заражать всех коронавирусом. И мы тоже предпринимаем какие-то шаги для того, чтобы остановить эту заразу. На свои трибуны мы пускаем всех, и датчан бы пустили. Выезжающие за границу проходят тесты, делают прививки. Мне кажется, что это решение оправдать нельзя, оно неверное. Я к нему отношусь крайне негативно.

Конечно же, когда мы говорим о роли болельщиков, это объективная вещь. Объективность подтверждается тем, что абсолютно все команды на своих полях играют лучше, набирают больше очков, чем на чужих. Бывают отдельные исключения, которые подтверждают правило. А так, если взять закономерность, она в том и заключается, что дома команды выступают лучше, и одна из главных причин – это трибуны. Не просто так болельщиков называли 12-м игроком. Поэтому будет еще пять-десять процентов в пользу датчан», — сказал Гаджиев «Газете.Ru».

Напомним, что МИД Дании отказался пускать российских болельщиков на матч чемпионата Европы — 2020.

Ранее Гаджиев заявил, что у России есть проблемы в обороне на Евро-2020.