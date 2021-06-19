Наставник московского «Динамо» рассказал, что первую победу в Германии праздновал на заправке

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал о необычном случае, который произошел с ним после первой тренерской победы в Бундеслиге. В сезоне 2017/18 «Майнц» под руководством немецкого специалиста одержал победу над «Байером» со счетом 3:1.

«Как раз над «Байером» была моя первая победа в Бундеслиге в качестве главного тренера. Победный гол тогда забил Абду Диалло, который сейчас выступает за «ПСЖ». Я помню, как ехал после матча домой, и у меня на полпути закончился бензин. Так что фактически пришлось праздновать победу на заправке. Это чистая правда», — передает слова Шварца пресс-служба «Динамо».

Напомним, что московское «Динамо» проведет товарищеский матч с «Байером» в Лиенце в рамках второго тренировочного сбора в Австрии. Игра состоится 18 июля.

В минувшем сезоне динамовцы заняли седьмую строчку в РПЛ, набрав 50 очков.

Ранее экс-форвард «Динамо» заявил, что у сборной России нет класса, но она должна выйти из группы на Евро-2020.