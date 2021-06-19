Кузяев рассказал, как футболисты сборной проводят досуг на Евро-2020

Футболист сборной России по футболу Далер Кузяев рассказал, как игроки национальной команды проводят досуг на Евро-2020, передает «Чемпионат.com».

«Одни читают книжки, другие смотрят сериалы, третьи играют в компьютерные игры. Я же могу почитать книгу, посидеть в интернете, почитать новости. Можем с ребятами собраться и пообщаться», — сказал Кузяев.

Сборная России продолжает готовиться к матчу 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Данией. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене. Начало матча в 22.00 по московскому времени.

Во 2-м туре россияне одолели команду Финляндии со счетом 1:0 и поднялись на второе место в группе B. Единственный мяч забил Алексей Миранчук.

Стартовали подопечные Станислава Черчесова с разгромного поражения от Бельгии со счетом 0:3.

Датчане в первом туре проиграли Финляндии (0:1), а затем уступили Бельгии (1:2).

Ранее сообщалось о том, что Россия наигрывает тактику в два форварда перед игрой с Данией.