Эриксен, потерявший сознание на матче Евро, связался с одноклубниками

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта рассказал, что потерявший сознание во время матча чемпионата Европы против сборной Финляндии полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен связался с одноклубниками.

«Игроки «Интера» очень дружны. Мы сразу связались между собой, когда увидели этот эпизод. После матча Эриксен отправил сообщение в общекомандный чат и успокоил всех, сказав, что чувствует себя намного лучше и надеется вернуться на поле. Я очень рад, что день закончился на позитивной ноте», — приводит слова Маротты Sky Sport Italia.

За несколько минут до конца первого тайма Эриксен потерял сознание. Его срочно увезли в реанимацию. Матч был прерван почти на два часа. Встреча была доиграна и завершилась победой финской команды со счетом 1:0.

В следующем туре датчане сыграют против сборной Бельгии. Встреча состоится 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее бывший врач Кристиана Эриксена Санджай Шарма заявил, что у него не было проблем с сердцем.