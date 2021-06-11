Защита «Спартака» обвиняет сторону Газизова в оскорблениях во время суда

Октябрьский районный суд города Уфы удовлетворил иск бывшего генерального директора московского «Спартака» Шамиля Газизова, который в настоящее время занимает аналогичную должность в «Уфе».

Татьяна Завьялова, представляющая интересы красно-белых, обвинила сторону Газизова в оскорблениях во время суда.

«Представитель Газизова был настолько эмоционален, что начал переходить на личности. Суд это спокойно пресекал, хотя и вынес решение против нас. Он говорил, что у меня психическое расстройство в виде раздвоения личности, что мы являемся рецидивистами по уголовному праву», — передает слова Завьяловой «Чемпионат.com».

Газизов основывает свои требования к «Спартаку» на дополнительном соглашении к договору, согласно которому ему обязаны выплатить более 399 млн рублей. По словам экс-гендиректора московской команды, ему уже был выплачен первый платеж в размере почти 100 млн рублей.

Ранее суд удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» почти на 300 млн рублей.