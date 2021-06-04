Черчесов: боже упаси радоваться травме Де Брейне

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил сочувствие полузащитнику сборной Бельгии Кевину Де Брейне, который получил перелом костей носа и левой глазницы в финальном матче Лиги Чемпионов против «Челси». Наставник россиян надеется, что Кевин сыграет против сборной России.

«Боже упаси, мы не обрадовались тому, что Де Брейне получил травму. Это наш коллега. Перед чемпионатом мира сломался Салах, нам тоже было жалко. Никому зла не желаем. Играли против бельгийцев и с Де Брейне, и без него. Отличный футболист, как можно радоваться тому, что у парня травма? Надеемся, что он выздоровеет и сыграет против нас.

Вчерашнюю игру бельгийцев не видел, посмотрим ее позже. У нас завтра матч, поэтому готовимся к нему, не распыляемся. Датчане тоже с немцами играли. Все идет своим чередом. Сейчас у нас Болгария, концентрируем команду на следующий матч», — передает слова Черчесова «Чемпионат» .

Полузащитник получил перелом костей носа и стенки левой глазницы при столкновении с защитником лондонского «Челси» Антонио Рюдигером в финальном матче Лиги чемпионов. Де Брейне вынужден был покинуть поле, а «Манчестер Сити» в матче проиграл со счетом 0:1. Операция футболисту не потребуется.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России в группе B встретится с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

Ранее стало известно, что Де Брейне не потребуется операция.