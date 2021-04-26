Экс-игрок ЦСКА резко раскритиковал «Спартак» за твит в адрес армейцев

Экс-игрок московского ЦСКА Владимир Пономарев резко раскритиковал столичный «Спартак» за твит в адрес армейцев после очной встречи команд, передает «Спорт-Экспресс».

Напомним, в Twitter красно-белых появилось сообщение «Привет, конюшня. Ну как твои дела?»

«Это оскорбление. Почему они нас называют конюшней? Обалдели совсем! Нельзя такие вещи говорить. Безобразие. Тут должна вмешаться комиссия по этике», — сказал Пономарев.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Спартака». Единственный гол в дерби забил Джордан Ларссон на 51-й минуте. ЦСКА играл в меньшинстве начиная с 37-й минуты матча, когда прямую красную карточку получил Ильзат Ахметов за фол на Александре Соболеве. Арбитр матча Павел Кукуян в итоге сам посмотрел повтор на VAR и принял решение удалить игрока армейцев.

После этой победы «Спартак» набрал 50 очков, сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице РПЛ и продолжает бороться с «Локомотивом» за путевку в Лигу чемпионов. У ЦСКА 46 очков и шестое место в таблице.

Ранее экс-футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался об удалении игрока красно-синих Ильзата Ахметова в поединке против столичного «Спартака».