Надаль обошел Медведева в рейтинге ATP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обошел россиянина Даниила Медведева в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Надаль стал второй ракеткой мира, а Медведев переместился на третью позицию.

Первое место сохранил за собой серб Новак Джокович. Андрей Рублев остался на седьмом месте, а Аслан Карацев поднялся с 28 на 27 место.

В нынешнем сезоне Медведев стал победителем ATP Cup и турнира в Марселе. Также он дошел до финала Открытого чемпионата Австралии, где проиграл первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу со счетом 7:5, 6:2, 6:2. 12 апреля он сдал положительный тест на коронавирус, а 24 апреля вернулся к тренировкам.

Аслан Карацев проиграл в финале турнира категории ATP-250 в сербском Белграде. В решающем матче он в трех сетах уступил итальянцу Маттео Берреттини со счетом 1:6, 6:3, 6:7 (0:7). Напомним, что в матче1/2 финала Карацев обыграл в трех сетах Новака Джоковича.

Ранее Карацев проиграл в финале теннисного турнира в Белграде.