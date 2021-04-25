ЦСКА может отправить в отставку гендиректора Бабаева

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев может быть отправлен в отставку, если армейцы не попадут в еврокубки по итогам сезона-2020/2021. Об этом сообщает «Чемпионат».

Согласно информации источника, у руководства ЦСКА есть право автоматически расторгнуть контракт с гендиректором Романом Бабаевым, если клуб не попадет в еврокубки по итогам нынешнего сезона.

После поражения от «Спартака» в матче 27-го тура ЦСКА идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, а также вылетел из розыгрыша Кубка России, проиграв «Локомотиву» со счетом 0:3.

В дерби единственный гол забил Джордан Ларссон на 51-й минуте матча.

ЦСКА играл в меньшинстве начиная с 37-й минуты матча, когда прямую красную карточку получил Ильзат Ахметов за фол на Александре Соболеве. Арбитр матча Павел Кукуян в итоге сам посмотрел повтор на VAR и принял решение удалить игрока армейцев. Удаление Ахметова вызвало много споров по ходу и после матча. По мнению многих экспертов, игрок ЦСКА сыграл в мяч.

Ранее сообщалось, что гол Ларссона принес «Спартаку» победу в дерби с ЦСКА.