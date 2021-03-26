Легенда «Арсенала» Анри объявил об уходе из соцсетей

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри объявил об уходе из соцсетей. Соответствующий пост он опубликовал в своем Twitter.

По его словам, в интернете крайне медленно протекает борьба с расизмом и дискриминацией.

«Я удаляюсь из социальных сетей до тех пор, пока люди, находящиеся у власти, не смогут регулировать свои платформы с той же энергией и свирепостью, с какой они борются с нарушением авторских прав. Сам по себе объем расизма, издевательств и, как следствие, психических пыток над отдельными людьми слишком токсичен, чтобы его игнорировать. Должна же быть какая-то ответственность!

Слишком легко создать учетную запись, использовать ее для запугивания и преследования без последствий и при этом оставаться анонимным. Пока это не изменится, я буду отключать свои аккаунты на всех социальных платформах», — написал Анри.

Ранее сообщалось, что нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес может вернуться в «Ливерпуль».