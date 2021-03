Легенда «Арсенала» Анри объявил об уходе из соцсетей

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри объявил об уходе из соцсетей. Соответствующий пост он опубликовал в своем Twitter.

По его словам, в интернете крайне медленно протекает борьба с расизмом и дискриминацией.

«Я удаляюсь из социальных сетей до тех пор, пока люди, находящиеся у власти, не смогут регулировать свои платформы с той же энергией и свирепостью, с какой они борются с нарушением авторских прав. Сам по себе объем расизма, издевательств и, как следствие, психических пыток над отдельными людьми слишком токсичен, чтобы его игнорировать. Должна же быть какая-то ответственность!

Слишком легко создать учетную запись, использовать ее для запугивания и преследования без последствий и при этом оставаться анонимным. Пока это не изменится, я буду отключать свои аккаунты на всех социальных платформах», — написал Анри.

Ранее сообщалось, что нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес может вернуться в «Ливерпуль».

Hi Guys



From tomorrow morning I will be removing myself from social media until the people in power are able to regulate their platforms with the same vigour and ferocity that they currently do when you infringe copyright.... pic.twitter.com/gXSObqo4xg