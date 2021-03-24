Экс-тренер ЦСКА критично отнесся к назначению Олича

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился мыслями о назначении хорватского специалиста Ивицы Олича на пост главного тренера армейского клуба, передает «РБ Спорт».

Хорват, ранее выступавший за армейскую команду, сменил на этом посту белорусского специалиста Виктора Гончаренко, который тренировал команду с 2016 года. При этом Олич еще ни разу не работал на должности главного тренера, только был помощником.

«Главное, что смущает в Оличе, — отсутствие опыта работы главного тренера. Да, он помогал Златко Даличу в сборной Хорватии, но это совсем другое. Ивица был консультантом, но ни за что не отвечал. Мы не понимаем, какая у него система игры, что он хочет видеть на поле», — заявил специалист.

Московский ЦСКА идет на пятой строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 40 очков.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о назначении хорватского специалиста Ивицы Олича на пост главного тренера московского ЦСКА.