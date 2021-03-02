Губерниев заявил, что ему плевать на слова финского лыжница Мяки

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова финского лыжника Йони Мяки.

После командного спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, на котором финны опередили россиян и заняли второе место, отец Мяки заявил, что ему приятно «снять скальп с русских во второй раз». В ответ Губерниев сказал, что «отец Йони Мяки — чудила». Лыжник назвал поведение российского журналиста низким и отметил, что «ненормально, когда достается его отцу».

«Мне вообще пофигу, что сказал Мяки. Ну хорошо, пусть готовится и все такое. Меня мало интересуют его высказывания, я интересуюсь им как лыжником. А то, что он говорит за пределами — плевать. Отреагировал, молодец», — цитирует Губерниева «Чемпионат.com».

Комментатор добавил, что российские лыжники победят Мяки на Олимпийских играх и в эстафете на мировом первенстве.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта.

Ранее финские журналисты назвали российского лыжника Глеба Ретивых «русской черепахой».