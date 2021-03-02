Голкипер «Тамбова» Рыжиков не получал зарплату пять месяцев

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Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков заявил, что пять месяцев не получал зарплату.

«В декабре или январе получили от приставов 22 тыс. рублей. Это я получил последний раз зарплату за сентябрь. Считайте: октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль — пять месяцев без зарплаты» — цитирует Рыжикова «Спорт-Экспресс».

Футболист отметил, что такие же задержки по зарплате у административного и медицинского штабов, работников клуба и пятерых игроков, которые остались в команде.

После 20 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» с 13 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. Долги команды по зарплате превышают 150 млн рублей, а размер кредиторской задолженности составляет более 536 млн рублей.

Ранее в «Тамбове» отреагировали на слухи о договорном характере матча с волгоградским «Ротором».